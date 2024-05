Saúde de Rio Negro é fortalecida com mais profissionais do Programa Mais Médicos

Quatro novos médicos foram apresentados na manhã desta terça-feira no gabinete do prefeito James Karson Valério. Os profissionais reforçarão os atendimentos nas unidades municipais de saúde de Rio Negro através do Programa Mais Médicos do Governo Federal. São eles:

Dr. Michel Monteiro Lizzo, que irá atuar na UBS Francisco Telmann (Campina dos Martins); Dr. Wellington Carlos da Silva, com atendimento na ESF Euclides José de Oliveira Braz (Fazendinha); Dra. Mariana de Moraes Barbosa na ESF Jorge Ricardo Hirt (bairro Estação Nova) e Dra. Tania de Souza Araújo, que fará o atendimento na ESF Ayres Hirt (bairro Alto).

Também esteve presente na apresentação dos novos médicos a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Rosana Aparecida Barão Balan, e o Dr. Otávio Nascimento, que já atua na saúde pública de Rio Negro.

O Mais Médicos tem como objetivo diminuir a carência de profissionais nas regiões prioritárias para o SUS, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde; ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população; e aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde e na organização e no funcionamento do SUS.