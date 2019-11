Escolas de Itaiópolis promovem ações alusivas ao Outubro Rosa

Com o objetivo de conscientizar as mães sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero, o CEI Tia Erci e a Escola Rural Secção Schneider promoveram ações alusivas ao Outubro Rosa.

No CEI Tia Erci a da turma do Berçário, professora Andréa Z. R de Mello e suas auxiliares, realizaram várias atividades em comemoração ao Outubro Rosa com as crianças. Em uma delas os alunos pintaram uma camiseta na com a cor rosa para dar de presente às suas mães.

Já na Escola Rural Secção Schneider a professora Juciéle promoveu uma aula divertida onde tratou do cuidado da vida. Cada aluno levou para casa um balão rosa com uma palavra ou uma frase de incentivo, com o objetivo de lembrar os familiares que prevenir é um ato de amor.