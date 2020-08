Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Itaiópolis através da Secretaria de Obras Viação e Transporte de Itaiópolis, responsável pela manutenção das estradas no interior do município, informou que nos últimos dias, realizou patrolamento e empedramento nos pontos em toda a extensão das vias nas localidades de Bom Sucesso e Volta Triste.

As obras estão sendo feitas com recursos próprios, sendo as pedras extraídas das pedreiras locais.