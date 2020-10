Ex-prefeito de Itaiópolis tem candidatura a prefeito negada

O ex-prefeito, Gervásio Uhlmann um dos candidatos a prefeito de Itaiópolis teve seu registro de candidatura impugnado pela Justiça Eleitoral. A decisão foi proferida nesta semana e levou em consideração o processo de cassação feito pela Câmara de Vereadores no ano de 2014.

O pedido de impugnação de registro foi feito pelo Ministério Público junto a promotoria eleitoral local, que apontou a condenação de Gervásio pela Câmara por prática de infração político-administrativa, ao exigir, por intermédio de terceira pessoa, dinheiro para liberar pagamentos vencidos referentes a construção de uma obra pública que estava sendo realizada pela empresa Construtora Ferrari.

Na decisão o juiz eleitoral cita que: “Passados quase seis anos da decisão do poder legislativo do município de Itaiópolis, não há notícias de outras medidas adotadas pelo impugnado no sentido de desconstituí-la. Aliás, da atenta leitura da contestação vê-se que ausente qualquer informe a esse respeito. Diante desse quadro, impera a decisão do poder legislativo local.”

A decisão, destacou ainda que no ano de 2016 Gervásio tentou registrar candidatura para concorrer no pleito da época, quando também não teve sua condição de elegibilidade confirmada.

A decisão ainda cabe recurso nas instâncias superiores.

