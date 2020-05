Força tarefa realiza entrega de materiais e livros nas residências dos estudantes em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

A equipe da Secretaria Municipal de Educação na última semana contou com o apoio dos professores, gestores e chefes de departamentos, para a entrega dos materiais impressos e livros didáticos nas residências dos alunos que não dispõe de acesso à internet nas comunidades do nosso município.

Para atingir 100% dos alunos nas atividades escolar, devido ao não comparecimento de alguns pais na unidade escolar para a retirada do material. A Secretaria de Educação com a finalidade de zelar pela frequência e garantindo o registro das atividades complementares para compor o boletim escolar do aluno, tomou algumas providências como uso de álcool gel, máscara e todo material foi esterilizado para ser entregue, assim mantendo a segurança total prevista OMS Organização Municipal de saúde.