Frigorífico de Itaiópolis não está em lista de unidades suspensas por árabes

Compartilhar no Facebook

A Associação Catarinense de Avicultura (Acav) informou através de nota que a suspensão dos certificados de exportação para a Arábia Saudita atinge 19 empresas de Santa Catarina. O frigorífico de Itaiópolis não está entre eles. A divulgação foi com base nos dados do Ministério da Agricultura.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na última terça-feira (22) a Associação, de forma errada, havia divulgado que a unidade de abate de frango de Itaiópolis estaria na lista. Corrigindo o erro a Acav esclareceu que o frigorífico de Itaiópolis não faz parte da lista que continuará enviando aves para a Arábia Saudita.

A nota oficial traz a notícia que a suspensão das exportações não decorre de problema sanitário ou logístico por parte das indústrias, que uma missão oficial da Arábia Saudita esteve no Brasil em 2018 para inspecionar as unidades e proceder a renovação da certificação do abate Halal e, desse processo, resultou que algumas plantas não foram certificadas.