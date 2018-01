Frota de caminhões e maquinário da Prefeitura de Itaiópolis está renovada para 2018

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria de Obras, Viação e Transporte, através do secretário em exercício Rudi Gelbke tem enorme satisfação em apresentar a população Itaiopolense um dos muitos trabalhos já realizados no último ano e também um dos maiores sem duvidas. A recuperação da frota de caminhões e maquinários para realização dos trabalhos na Secretaria de Obras.

Iniciando o ano de 2017 com a frota em estado de péssimas condições, a Secretaria de Obras mostra que em 2018 as coisas já começam diferentes, com apoio do prefeito Reginaldo Fernandes.

O município conta com uma frota de 7 caminhões caçamba traçado em perfeitas condições de uso, sendo que destes 5 foram recuperados com reformas de chassis colocação de pneus novos, reforma de caçamba e revisões de caixa e diferenciais. Em breve a Secretaria estará apresentando a frota de maquinas, das quais, muitas também já foram recuperadas.

O secretário Rudi Gelbke ressalta: “com o intuito de atender bem toda a população temos enorme orgulho de estar apresentando todo esse trabalho realizado em apenas um ano, sabendo que ainda temos muito pela frente para estar atendendo da melhor forma as necessidades de nosso município”. Lembra ainda que a Secretaria está atendendo a toda e qualquer solicitação das 8:00 ás 17:00h. O secretario Rudi Gelbke está disposição a partir das 7:00hs da manhã para atender a população.