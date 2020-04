Iniciado os trabalhos de pavimentação na rua Costa e Silva

Como havíamos noticiado na edição de 21/03, devido a pandemia do coronavírus, as obras de pavimentação na rua Costa e Silva, assim como outras vias e obras, também seriam suspensas e retornariam assim que houvesse a possibilidade gradual dos serviços públicos da administração municipal de Itaiópolis pudessem ser retomados.

Porém nesta semana, com o reinício das atividades do executivo de forma gradual, o prefeito municipal Reginaldo Fernandes, assim como havia prometido, determinou o imediato início das obras de pavimentação nesta importante via da cidade, assim como a conclusão de substituição de lajotas na rua Ervino Krul, também foi feito o serviço de drenagem pluvial.

O referido serviço foi necessário devido as lajotas existentes estarem se deteriorando.

Reginaldo sinalizou também que outras ruas e demais obras também serão executadas com a mesma urgência e importância. Porém, pede que a população tenha um pouco de compreensão e paciência, pois a máquina pública ainda está voltando aos poucos ao suas atividades, pois tem que seguir todos os protocolos, orientações e normas do COVID-19, estabelecidos pelos decretos estadual e municipal e autoridades de saúde.