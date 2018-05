Integrantes do Núcleo de Mulheres Empresárias de Itaiópolis participam da AGO do CEME em Itajaí

A Associação Empresarial de Itajaí (ACII), por meio do Núcleo da Mulher Empresária (NuME), sediou na quinta-feira,17 e sexta-feira, 18 de maio, a 82ª assembleia geral ordinária do Conselho Estadual da Mulher Empresária (Ceme), braço feminino da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc). O evento reuniu empresárias da região Norte, Planalto Norte e Vale do Itajaí.

Após a solenidade, houve visita técnica à Vinícola Villa Prando. Na parte da tarde, o grupo retornou ao Sesc, onde aconteceu um momento para networking, apresentação das principais ações de cada núcleo e palestra com a numeróloga Maria Teresinha Debatin, sobre “Numerologia para empresas e empresárias”.

