Itaiópolis continua em 6º lugar em arrecadação de ICMS da região

Na região, Itaiópolis receberá maior fatia, com 0,36% do total do estado; Monte Castelo receberá menor valor, São Bento continua em primeiro

Foi divulgada na terça-feira (17) pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) os dados definitivos do Índice de Participação dos Municípios (IPM). Os dados são referentes à arrecadação do ICMS em 2018 e apontam quanto cada município receberá durante o ano de 2020.

Itaiópolis mais uma vez aparece em 6º lugar na arrecadação com um valor adicionado de R$ 719.209.416,84, ficando atrás de Rio Negrinho, Três Barras Mafra e São Bento do Sul que novamente ficou em primeiro com (R$ 2.018.061.483,70) da cota-parte do ICMS.

Ranking de arrecadação de ICMS na região

Municípios Valor adicionado 2019 (R$) Previsto 2020 (R$) Previsto 2020 (%) São Bento do Sul 2.018.061.483,70 2.177.666.746,44 0,9531922 Mafra 1.214.331.877,63 1.402.355.276,81 0,6130688 Três Barras 1.099.918.394,76 1.255.020.853,65 0,5569143 Canoinhas 1.103.694.558,43 1.199.322.949,59 0,5460926 Rio Negrinho 811.181.497,35 906.020.421,10 0,0617668 Itaiópolis 719.209.416,84 741.872.119,69 0,365269 Papanduva 432.558.960,95 458.823.758,39 0,2425965 Porto União 397.733.081,97 454.857.913,59 0,2340599 Campo Alegre 388.978.589,63 456.471.650,84 0,2324605 Irineópolis 232.928.478,80 301.685.823,80 0,1655328 Major Vieira 190.348.079,96 280.480.520,43 0,1516721 Santa Terezinha 144.115.224,84 151.014.488,19 0,1143448 Timbó Grande 124.742.684,60 172.340.511,99 0,1145214 Bela Vista do Toldo 136.052.847,54 157.546.540,64 0,1139278 Monte Castelo 96.434.601,88 115.971.647,19 0,0964594

Em junho deste ano, a Fazenda publicou os índices provisórios, dando aos administradores municipais o direito de questionar os números. Somente após análise e julgamento dos pedidos de impugnação, a Secretaria divulga a lista do IPM definitivo.

“O processo de apuração do IPM de Santa Catarina conta com a participação dos municípios, desde o acompanhamento da evolução do Valor Adicionado durante o ano, até o julgamento final dos recursos. Dessa maneira, o sistema de definição do IPM catarinense é um dos mais transparentes do país”, afirma o secretário da SEF, Paulo Eli.

O cálculo do Índice leva em conta o Valor Adicionado (VA), também conhecido como movimento econômico, registrado em cada município nos anos de 2017 e 2018.

MAIORES CRESCIMENTOS

Piratuba, pela primeira vez, registrou o maior crescimento no IPM na arrecadação do ICMS. Em 2020, a cidade irá receber R$ 2,8 milhões a mais do que neste ano, uma evolução de 19,4%, ocasionada pela mudança de cálculo das geradoras de energia elétrica por fonte hidráulica. Na sequência aparece Itapoá (15,2%), que receberá R$ 1,5 milhão a mais; e Ituporanga (13,7%), que terá acréscimo de R$ 2,3 milhões em 2020.

PARTICIPAÇÃO

Joinville (8,3%), Itajaí (8,1%), Blumenau (4,5%), Florianópolis (2,8%) e Jaraguá do Sul (2,7%) terão as maiores participações ao longo de 2020. No entanto, ressalta-se que dos cinco, apenas Itajaí não registrou queda no índice (+ 6,8%). Joinville teve queda de 0,7% em relação a 2018, uma repercussão financeira de R$ 3,2 milhões a menos. Blumenau apresentou IPM 5,4% menor (R$ 14,8 milhões a menos), Florianópolis 0,9% menor (R$ 1,5 milhão a menos) e Jaraguá do Sul receberá R$ 491 mil a menos que o ano anterior, uma queda de 0,3% no IPM.

MENORES PARTICIPAÇÕES

Na lista dos municípios com menores participações estão Rio Rufino (0,061%), Presidente Nereu (0,062%), Irati (0,064%), Pescaria Brava (0,064%) e Celso Ramos (0,065%).

O ranking das maiores quedas é liderado por Morro Grande (-23,9%) que terá R$ 1,7 milhão a menos em 2020. A queda se deve ao encerramento das atividades de uma agroindústria no município. Também integram a lista as cidades de Ponte Alta do Norte (-13,4) e Capinzal (-12,8%).

COMO É FEITO O CÁLCULO

O IPM é calculado anualmente pela SEF, que considera como principal critério o movimento econômico, conhecido como Valor Adicionado (VA), para compartilhar com os municípios o ICMS recolhido pelo Estado.

A lei regulamenta que o Governo repasse 25% da arrecadação de ICMS aos municípios, sendo que 15% desse total são divididos igualmente entre as 295 cidades, e os outros 85% distribuídos de acordo com o VA.