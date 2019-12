Itaiópolis e Santa Terezinha entre os municípios da região que receberão novos maquinários e implementos agrícolas

Compartilhar no Facebook

Nos próximos dias, 177 cidades catarinenses receberão novo maquinário e implementos agrícolas, entre elas, Itaiíopolis, Papanduva, Santa Terezinha, Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Vieira, Monte Castelo, Porto União, Campo Alegre. A aquisição ocorreu por meio de uma emenda coletiva de bancada dos deputados e senadores catarinenses, que totalizou R$ 30 milhões. O governo do estado também auxiliou na compra, com a contrapartida de R$ 500 mil.

Segundo o coordenador da bancada, deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB), com o recurso foi possível a aquisição de cerca de 500 itens. “Serão entregues aos municípios máquinas como tratores, caminhões, retroescavadeiras, tratores esteira e implementos para auxiliar nas atividades rurais, que vêm se modernizando. Foi uma decisão conjunta dos parlamentares, ainda em 2018, para a destinação desta verba”, explica.