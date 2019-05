Itaiópolis e Santa Terezinha terão investimentos do Badesc

O programa Badesc Cidades vai investir mais de R$ 58 milhões em municípios de SC. Todas as macrorregiões do estado estão contempladas

A Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina (Badesc) vai investir R$ 58,7 milhões em municípios que apresentam alta evasão populacional e baixo repasse de recursos do IPM, entre outros índices de desenvolvimento. Neste primeiro momento, 46 municípios foram classificados no Protocolo de Intenções para financiar projetos pelo Programa Badesc Cidades. Eles têm até 31 de maio para entregar toda a documentação financeira na Agência.

A maior parte dos municípios está localizada na região Oeste (38%), seguida das regiões Norte (23,8%), Vale do Itajaí (14,2%), Serrana (11,6%), Sul (7,1%) e Grande Florianópolis (5,3%). Segundo o presidente do Badesc, Eduardo Machado, a classificação dos municípios seguiu critérios técnicos para pontuação.

Machado destaca que as novas regras têm como objetivo aprimorar a eficiência da aplicação de recursos pelo Programa e reduzir as desigualdades regionais com a ampliação na capacidade de atendimentos. “Queremos que todos os municípios, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, tenham condições de contratar financiamento. Neste primeiro momento atenderemos esses 46 e a medida em que a dotação orçamentária do Programa for reposta queremos viabilizar o atendimento a novos municípios”, afirma.

Do total de R$ 58.780.000,00, o Oeste receberá investimentos na ordem de R$ 22,3 milhões, o norte R$ 14 milhões, o vale do Itajaí R$ 8,3 milhões, a serra R$ 6,8 milhões, o sul R$ 4,2 milhões e a grande Florianópolis R$ 3,1 milhões. Os valores serão divididos pelos municípios de acordo com o projeto contratado.

Nos últimos cinco anos, foram atendidos pelo Programa 241 municípios, o que gerou investimentos na ordem de R$ 567 milhões na economia catarinense.

As cidades da região que serão inicialmente contempladas são: Itaiópolis, Santa Terezinha, Três Barras, Irineópolis, Major Vieira, Matos Costa e Santa Cecilia.

A lista completa dos municípios contemplados nesta primeira etapa pode ser conferida em www.badesc.gov.br.