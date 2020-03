Itaiópolis para e adota medidas para prevenção do coronavírus

No momento não há casos suspeitos no município. Aulas estão suspensas, eventos deverão ser cancelados, assim como estabelecimentos em espaços fechados com grande circulação de pessoas estarão com suas atividades suspensas. A orientação é para população permanecer em sus casas e evitar ao máximo de sair as ruas, principalmente os idosos. Também segundo a PM é proibido a aglomeração de pessoas em parques, praças e locais públicos

Itaiópolis está tomando medidas para evitar o surto do coronavírus (Covid-19) e se adaptar às recomendações do Ministério da Saúde e do governo do estado (decreto estadual nº 507/2020), e editou nesta quarta-feira (18) o decreto municipal nº 2296/2020 com medidas para o enfrentamento desta emergência de saúde pública.

Os cuidados são essências para diminuir a velocidade de transmissão do vírus e para evitar um sobre carga no sistema de saúde pública.

Pelo decreto fica determinado a suspensão dos seguintes serviços por 7 dias: transporte urbano municipal, intermunicipal e interestadual; atividades e serviços privados não essenciais; a entrada de novos hospedes no serviço hoteleiro. E, dos seguintes serviços por 30 dias: eventos e reuniões de qualquer natureza (excursões, cultos religiosos, missas, cursos, entre outros); e suspensão das aulas na rede pública e privada.

A administração municipal também está com seus serviços suspensos por 7 dias, exceto as unidades de atenção à saúde, de vigilância sanitária e no órgão de proteção e defesa civil.

Comércio fechado

A AEI e CDL orientou os comerciantes que fechassem seus estabelecimentos acompanhando o decreto municipal, assim como o estadual. A Polícia Militar orientou o fechamento do comércio, com exceção de mercados, postos e farmácias.

Aulas suspensas

Desde quarta-feira as aulas estão suspensas pelo período de 30 dias sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação. O que também foi recomendado a instituições de ensino particular. A partir desta segunda-feira (23) também serão suspensas o atendimento nos Centros de Educação Infantil (CEIs).

Velórios apenas aos familiares

Ainda na quarta-feira, o prefeito Reginaldo Fernandes se reuniu com líderes religiosos onde ficou definido que os velórios deverão ser apenas para os familiares, podendo ser realizado na Capela Mortuária ou na residência. A celebração religiosa só poderá ser feito no cemitério, por ser um local aberto e ventilado, no momento do sepultamento.

Em Santa Catarina

O Governo do Estado, na última segunda-feira (16), decidiu suspender as aulas de todas as redes de ensino (estadual, municipal e privado) durante 30 dias por causa da pandemia do novo coronavírus . Os primeiros 15 dias de suspensão de aulas correspondem à antecipação do recesso escolar do mês de julho.

O governo decidiu também suspender eventos públicos, além de restringir eventos que envolvam a terceira idade.

Suspendeu ainda os serviços de transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual durante sete dias, em regime de quarentena. E, nesta quinta-feira (19) anunciou que as divisas de Santa Catarina serão fechadas para circulação de transportes coletivos e proibiu o agrupamento e a permanência de pessoas em espaços públicos, como praças, parques e praias em todo o território catarinense.

Até o fechamento desta edição o total de casos confirmado no estado eram de 28 (Florianópolis – 8, Braço do Norte – 4, Balneário Camboriú – 4, Rancho Queimado – 2, Joinville -2, Tubarão – 2, São José – 1, Cricíuma – 1, Pomerode – 1, Jaraguá do Sul – 1, Imbituba – 1 e Itajai – 1). O total de casos suspeitos é de 273. Na região sul do estado o governo já considera que existe transmissão comunitária.

Previna-se

A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus, já que atualmente não existe vacina contra o Coronavírus.

Recomenda-se:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

– Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

– Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Ficar em casa quando estiver doente;

– Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.