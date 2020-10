Itaiópolis registra mais casos de Covid-19

Compartilhar no Facebook

Nesta última semana, novos 27 casos foram registrados, só na última quinta-feira 29, novos 4 casos foram registrados, elevando o número para 358 casos de coronavírus desde o início da pandemia.

Os 4 últimos casos detectados na última quinta-feira 29, são de 2 masculinos de 42 e 47 anos e 2 femininos de 33 e uma criança de 4 anos que estão sendo monitorados pela equipe de saúde do município

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Do total de casos, apenas 4 pessoas estão em tratamento, sendo 4 em casa, 1 no hospital e 1 na UTI/CTI, o número de curados são de 343 pacientes. Suspeitos são 13, monitorados 62 e nenhum novo óbito até o fechamento desta edição no início da noite de ontem 30.