Itaiópolis terá projeto para coleta de lixo eletrônico

Itaiópolis receberá lixo eletrônico dos 9 municípios da região e dos 7 municípios da região do planalto sul. O ponto de coleta será no pavilhão do antigo Parque de Exposições. A meta é de coletar 5 toneladas de lixo eletrônico durante a campanha

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente está desenvolvendo um projeto para coleta de lixo eletrônico no município. O objetivo da campanha é despertar e conscientizar a população da necessidade de reciclar esse tipo de lixo.

O lixo será recebido por uma empresa especializada que se instalará no pavilhão do antigo Parque de Exposições. A empresa já está executando as obras de reforma do espaço que vai receber o lixo eletrônico das 10 cidades da Associação dos Municipios do Planalto Norte – Amplanorte (Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras) e dos 7 municípios – da Associação dos Municípios do Planalto Sul (Abdon Batista, Brunópolis, Campos Novos, Celso Ramos, Monte Carlo, Várgem e Zortéa).

Em Itaiópolis o projeto para coleta do lixo eletrônico – pilhas, baterias, lâmpadas, televisores, computadores, roteadores, dentre outros objetos velhos e sem uso – serão recolhidos nas escolas e empresas. Antes do recolhimento será feito um trabalho de conscientização ambiental com palestras e entrega de materiais educativos, posteriormente será deixando no local um container para que seja depositado o lixo.

A meta de Itaiópolis é de coletar 5 toneladas de lixo eletrônico durante a campanha.