Itaiópolis toma medidas contra o coronavírus e adia prazo de pagamentos de tributos até dia 30/07

Nesta semana a Prefeitura de Itaiópolis anunciou o adiamento da data do pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU para o dia 30 de julho. O decreto municipal nº 2298/2020 que normatiza mudança foi publicado no mesmo dia.

Outras taxas como a de lixo, alvará sanitário e de licença de localização também tiveram a data de vencimento alterada para o dia 30 de julho.

Quem optar para em pagar o IPTU parcelado, com a mudança, a primeira parcela vence no dia 30 de julho e as seguintes nos meses subsequentes. Norma que também será aplicada na Taxa de Lixo.

As medidas foram tomadas com o objetivo de reduzir os impactos financeiros na economia do município, devido à quarentena e ao abalo que ela poderá trazer na vida social e na atividade econômica da cidade.

OUTRAS MEDIDAS

Na quarta-feira (25) a Administração Municipal, seguindo a determinação do Governo do Estado que prorrogou a quarentena por mais 7 dias, expediu o Decreto Municipal 2299/2020 prorroga o prazo das medidas de enfrentamento á situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).

BLOQUEIO NO TREVO

Também foi implantada no trevo de acesso a cidade uma barreira com a finalidade de efetuar verificação nas pessoas que chegam ao municio. No bloqueio é feita a verificação da temperatura e caso exista alguma alteração a pessoa recebe luvas e mascaras e orientações de com proceder.

NENHUM CASO CONFIRMADO

A saúde do município vem realizando o atendimento das pessoas que possam apresentar algum sintoma da Covid-19. Até o fechamento desta edição 402 pessoas haviam sido atendidas, 22 pacientes estão sendo monitorados, 58 pessoas passaram pela central de informações e nenhum casos suspeitos e zero casos confirmados

TELEFONE DO PLANTÃO DE ATENDIMENTO

(47) 9 9116-6148;

(47) 9 9114-7159;

(47) 9 8423-7691.