Janeiro Branco: CAPS de Itaiópolis dá dicas para manter a saúde mental

O Janeiro Branco é uma campanha que tem por objetivo chamar a atenção para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental, buscando a promoção dessa saúde por meio de estratégias para que o adoecimento emocional seja prevenido, conhecido e combatido em todos os campos.

Por que “Janeiro Branco”? Porque, no primeiro mês do ano, em termos simbólicos e culturais, as pessoas estão mais propensas a pensarem em suas vidas. É como uma “folha em branco”, todos podemos nos inspirar, escrever ou reescrever nossa própria história de vida.

Todos, de alguma forma, sentiram os impactos da pandemia e tiveram que se acostumar com as mudanças, restrições, medo e insegurança dos números da pandemia. Por isso, é inevitável falar sobre a COVID-19 quando o assunto é saúde mental.

No mundo, quase 1 bilhão de pessoas vivem atualmente com transtorno mental. Entre elas, 3 milhões morrem todos os anos devido ao uso nocivo do álcool e uma a cada 40 segundos por suicídio. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas, no mundo todo, sofrem de depressão. Na América Latina, o Brasil é o país com mais casos.

Cada vez mais, podemos perceber que temos um importante desafio que não podemos mais desprezar: é urgente e necessária a criação de uma cultura da saúde mental em meio a todos as relações das quais os seres humanos participam.

Adoecimento mental não é frescura, nem falta de Deus, nem falta de ter o que fazer… TODOS devemos cuidar da nossa SAÚDE MENTAL.

Algumas dicas para manter sua Saúde Mental:

Atividades de lazer Contato com a natureza Praticar exercícios Autoconhecimento Espiritualidade saudável Vínculos familiares e sociais profundos Abertura a novos conhecimentos Conhecer seus limites Sentido próprio de vida Buscar ajuda quando julgar necessário.

O Centro de Atenção Psicossocial de Itaiópolis (CAPS I) realiza atendimentos buscando a prevenção e manutenção da saúde mental. Nosso prédio está localizado ao lado do Hospital Municipal Santo Antônio e o atendimento é de segunda a sexta-feira, por meio de encaminhamentos ou livre demanda. Caso precisar, busque ajuda conosco.

JANEIRO BRANCO: CUIDAR DA MENTE É CUIDAR BEM DA VIDA.