Kits de alimentos da merenda escolar de Itaiópolis já estão sendo distribuídos

Iniciaram no dia 01 de setembro as entregas dos Kits Alimentação da Merenda Escolar para os alunos da rede municipal de ensino de Itaiópolis, cujos pais responderam o questionário on-line demonstrando interesse no kit nesse período de pandemia. As entregas estão sendo realizadas nas escolas municipais nos dias e horários agendados e programados antecipadamente pela nutricionista da Secretaria Municipal de Educação e Esporte.

Os gêneros alimentícios são produtos perecíveis da agricultura familiar e são adquiridos pelo município com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Porém, é válido ressaltar que os Kits Alimentos da Merenda Escolar não são nem podem ser considerados “cestas básicas”. Até mesmo porque esses alimentos seriam destinados à merenda escolar em situações normais de atividade escolar presencial. Com a pandemia, houve a autorização dessa alimentação escolar continuar sendo adquirida pelo município, porém, agora sendo ofertada em foma de kits aos alunos matriculados na rede municipal de ensino que tenham necessidade dessa alimentação em seus lares, já que a pandemia afetou drasticamente muitos pais de alunos, por exemplo com o desemprego, e os próprios alunos, quais mantinham uma rotina diária de alimentação completa no período escolar.

Cabe também ressaltar que a nutricionista responsável buscou incluir a maior quantidade possível de intens básicos nos kits, porém, o valor diário por aluno disponibilizado pelo PNAE em Itaiópolis é muito baixo atualmente e é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino, sendo no valor de R$ 1,07 para cada criança de creches; R$ 0,53 para cada crianças de pré-escolar e R$ 0,36 para cada aluno do ensino fundamental e médio. Portanto, são valores insuficientes para compor muitos produtos em cada kit, mesmo com a complementação pelo município, com recursos próprios, em virtude de serem muitos alunos em toda a rede municipal, já que houve a solicitação de pais de alunos de todas as unidades escolares.

Os pais que afirmaram ter interesse em receber o kit pelo questionário do município devem ficar atentos às datas para buscar os kits na escola de seus filhos, pois são alimentos perecíveis que não poderão ficar armazenados nas escolas, além de já serem kits em número pré-definidos por escola com base nas respostas do questionário.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Itaiópolis/SC