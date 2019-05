Lixo eletrônico foi tema da ordem do dia da Câmara Mirim de Itaiópolis

Durante a ordem do dia da Câmara Mirim, os vereadores mirins debateram e-lixo, mais conhecido como lixo eletrônico ou lixo tecnológico, assunto que está na pauta dos fóruns da Organização das Nações Unidas (ONU).

A vereadora mirim Samara Felczack da EM Rio da Estiva leu a lei ordinária nº 786/2018 que regulamenta o descarte de pilhas e baterias em Itaiópolis para lembrar a todos que existe uma lei que a destino a esse tipo de lixo no município.

Os vereadores mirins apontaram que o início deste debate é para esta e as futuras gerações terem a consciência da necessidade do descarte correto do lixo eletrônico, prevenindo assim possíveis contaminações do meio ambiente com chumbo, mercúrio, cádmio e arsênico, que são componentes presentes no e-lixo, e altamente nocivos a fauna, flora e ao homem.

Comissão Parlamentar

Ainda na ordem do dia da Câmara Mirim foi escolhida a Comissão Parlamentar Jovem que vai analisar a Lei 811/2018 que institui o projeto Vereadoras e Vereadores Mirins e o regimento interno do Parlamento Jovem.

A comissão vai se reunir no próximo dia 9 (quinta-feira) às 14 horas para discutir e deliberar sobre a lei. Após o parecer será encaminhado ao poder legislativo para análise e votação em plenário.