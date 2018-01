Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Obras Viação e Transporte de Itaiópolis, responsável pela manutenção das estradas no interior do município, informou que nos últimos dias, realizou patrolamento e empedramento nos pontos emergências na localidade de Rio do Tigre. Ao todo, foram 13 cargas de cascalho.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Também foram realizadas obras de patrolamento, e empedramento nos pontos mais críticos da localidade de Serzedelo. Ao todo, foram 24 cargas de cascalho.