Manutenção de obras no interior foram prioridades em Itaiópolis durante a gestão de Alvaro

Compartilhar no Facebook

O prefeito em exercício Alvaro Helmann, entrega o comando da Prefeitura ao prefeito Reginaldo Fernandes no próximo dia 30. E para prestar contas a população ele encaminhou a Gazeta as principais ações executadas na sua passagem pelo Paço Municipal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Manutenção das estradas do interior é prioridade em Itaiópolis

Mesmo com o grande volume de chuvas que tem caído na região e em especial em Itaiópolis a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, vem executando os serviços de manutenção nos pontos críticos e nas pontes das estradas rurais.

Conforme informações da Epagri/Ciram no prazo de 30 dias – 18 de dezembro até 18 de janeiro – foi registrado 396 mm de chuvas no município. Número acima da média para o período. Mas mesmo assim os serviços de recuperação dos pontos mais críticos das estradas rurais continuaram a serem executados, assim como o trabalho de recuperação das pontes e pontilhões, mantendo a trafegabilidade das vias para a população do interior.

Ônibus do transporte escolar receberam manutenção

Com o início do ano das aulas chegando – dia 15 de fevereiro – a prefeitura de Itaiópolis, através da Secretaria de Educação, realizou a manutenção dos ônibus escolares.

No total 12 veículos – ônibus e micro-ônibus – da frota municipal passaram pela revisão que tem o objetivo de oferecer mais segurança e conforto para o transporte dos estudantes itaiopolenses.