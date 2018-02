Matrículas para UD de Itaiópolis para educação de jovens e adultos estão abertas

A Unidade Descentralizada para Educação de Jovens e Adultos de Itaiópolis (UD/EJA), antigo NAES, está com as matrículas abertas. O EJA é uma unidade escolar especializada para o atendimento daquelas pessoas que por algum motivo não conseguiram completar seus estudos, seja no ensino fundamental ou no ensino médio. Atende jovens a partir dos 15 anos e adultos em qualquer idade.

As matriculas estão sendo feitas tanto para o ensino fundamental – 1º ao 9º ano – e para o ensino médio. Para a matrícula do ensino fundamental o aluno precisa ter 15 anos completos, já para o ensino médio a idade necessária é 18 anos completos e a conclusão do ensino médio.

Os documentos para realizar as matrículas são: histórico escolar, CPF, RG, comprovante de residência, CPF dos pais e carteira de vacinação. Alunos do interior poderão usar o transporte escolar do município.

Diferente das escolas convencionais a UD/EJA de Itaiópolis realiza a matrícula por disciplina e não por série, por isso é importante a apresentação do histórico escolar.