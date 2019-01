Médicos da Saúde de Itaiópolis voltam de férias

Compartilhar no Facebook

Os médicos da Saúde de Itaiópolis que estavam de férias retornaram ao trabalho neste dia 16 (quarta-feira). Os postos de saúda das localidades que estavam sem os profissionais da saúde voltaram com o atendimento normal, antes alguns exames e curativos estavam sendo feitos pelos enfermeiros das unidades.

As consultas eletivas e exames que no período de férias foram marcados para depois do dia 16 já foram retomados também.

Durante este período de férias os convênios para atendimento fora do domicílio continuaram normalmente, assim como o atendimento de emergência no Pronto Atendimento.