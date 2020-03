Mulheres de Itaiópolis participam de ação em comemoração ao Dia da Mulher

No dia 7 aconteceu na academia Sport Fitness uma ação que envolveu especialmente as participantes do Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Itaiópolis. A organização ficou a cargo da Personal Trainer Sabrina Vatrin com colaboração da psicóloga Luana Mustefaga. Participaram 15 nucleadas.

O evento foi organizado em comemoração ao dia da mulher, cujo objetivo foi promover uma tarde descontraída, com atividades físicas, motivacionais e também de socialização para aumentar a sinergia do grupo. Houve sorteio de brindes e um lanche para as participantes. A psicóloga Luana, trouxe uma mensagem sobre o papel da mulher na sociedade, suas dificuldades e conquistas.

A coordenadora Denise Sebben salienta a importância de cada mulher que participa do núcleo, cada qual com suas qualidades e características próprias onde somadas contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento do núcleo.