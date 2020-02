Multinacional UTC inicia suas atividades em Itaiópolis

Iniciou as atividades no último dia 11/02/2020 na cidade de Itaiópolis, a empresa UTC Brasil Indústria e Comércio de Tabacos Ltda.

O estabelecimento desta empresa é fruto do esforço do secretário de Indústria Comércio Cultura e Turismo, Luis Sergio Paes, com total apoio do prefeito Reginaldo José Fernandes Luiz.

Também contaram com a colaboração de Laureci Gomes, que participou ativamente das negociações.

Inicialmente foram gerados 20 empregos, fortalecendo a economia local, contribuindo para o desenvolvimento do município e tendo como objetivo principal aproximar a empresa dos produtores da região. E também deixará no município uma importante e significativa quantia em impostos.

Os principais sócios e parceiros da UTC Brasil, são Contraf – Nicotex – Tobacco GmbH (CNT), com sede em Heilbronn – Alemanha, e United Tobacco Company (UTC) com sede em Wilson – Carolina do Norte, EUA.

A UTC opera no sistema de produção integrada de tabaco com beneficiamento e comercialização dos tabacos das variedades Virginia e Burley para todos os continentes.