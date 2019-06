Nomes de Itaiopolenses podem ser enviados para Marte; saiba como

Se o seu sonho √© viajar al√©m do planeta Terra, saiba que √© poss√≠vel enviar pelo menos o seu nome para o planeta Marte. A¬†NASA oferece a oportunidade de ‚Äútransitar‚ÄĚ no ‚ÄúPlaneta Vermelho‚ÄĚ junto com seu rover Mars 2020. O ve√≠culo deve ser lan√ßado no come√ßo de julho de 2020 e a expectativa √© de que chegue ao seu destino em 2021.

A oportunidade de enviar o seu nome para Marte faz parte de uma campanha de engajamento p√ļblico para destacar as miss√Ķes da ag√™ncia espacial norte-americana. Para cada ‚Äúvoo‚ÄĚ, voc√™ recebe ‚Äúmilhas‚ÄĚ e um selo para download, que comprova o trecho percorrido. Quanto mais milhas conquistadas nas a√ß√Ķes, maior ser√° a chance de visitar a NASA um dia. Mais de 2 milh√Ķes de pessoas ‚Äúviajaram junto‚ÄĚ com a miss√£o InSight, dando a cada ‚Äúpassageiro‚ÄĚ cerca de 300 milh√Ķes de milhas ‚Äď ou quase 500 milh√Ķes de quil√īmetros.

Para participar da ação e enviar o seu nome, basta entrar no site e cadastrar os dados. https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/mars2020

O laborat√≥rio de Microdispositivos do Laborat√≥rio de Propuls√£o a Jato da NASA (JPL, em ingl√™s), em Pasadena, Calif√≥rnia, usar√° um feixe de el√©trons para gravar os nomes em um chip de sil√≠cio com linhas de texto menores que um mil√©simo da largura de um cabelo humano (75 nan√īmetros). Nesse tamanho, mais de um milh√£o de nomes podem ser inscritos em um √ļnico microchip do tamanho de 10 centavos de d√≥lar.

Os componentes serão anexados sob uma cobertura de vidro do rover. O veículo, que pesa mais de 1 mil quilos, vai procurar por sinais da vida microbiana do passado, caracterizar o clima e a geologia do planeta, coletar amostras para um futuro retorno à Terra e abrir caminho para a exploração humana no planeta vermelho.