Obras afetam abastecimento do bairro Vila Nova, em Itaiópolis

Devido às obras de asfaltamento da Rua Getúlio Vargas e a transferência da rede de água para o passeio, tirando-a do meio da via, o abastecimento para os moradores do bairro Vila Nova tem sido constantemente prejudicado.

Ocorre que as máquinas da empresa contratada para colocação do asfalto têm, involuntariamente, danificado a rede antiga de água, exigindo constantes desligamentos do sistema de abastecimento para as devidas reparações.

A CASAN e a Prefeitura pedem desculpas à população, mas lembram que os transtornos serão passageiros. A nova pavimentação da Getúlio Vargas e a implantação de novas redes de água, de maior diâmetro e agora sob a calçada, vão trazer benefícios a todos.

Até o final das obras, que ainda se estenderão pelo mês de novembro, a Companhia pede a compreensão de todos e economia no uso de água, limitando-se ao consumo essencial. “Sabemos que os moradores que têm caixa de água em casa estão sendo menos afetados, por isso aproveitamos para sugerir que todos os proprietários de imóveis instalem reservatórios”, diz o chefe da Agência de Itaiópolis, Walmor Geronasso. “A caixa de água deve ser suficiente para pelo menos 24 horas, prevendo um consumo de 200 litros/dia por morador”.

A CASAN está substituindo quase 1 mil metros de rede na Rua Getúlio Vargas e nas transversais. Além de reduzir certamente o número de vazamentos, a nova tubulação permitirá uma melhor qualidade na distribuição de água para o Vila Nova.