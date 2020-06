Obras continuam na rua Costa e Silva e nas localidades do interior

Compartilhar no Facebook

Administração municipal através da Secretaria de Obras realizou novos trabalhos dando assim, continuidade nas obras de pavimentação da rua Costa e Silva.

Já foi realizada toda a tubulação da drenagem pluvial, a base com pedra pulmão, complemento da base, está em construção às bocas de lobo, após será feito o meio-fio, a pintura de ligação e enfim a camada do asfalto.

Também durante a semana o setor de Obras intensificou os trabalhos no interior do município, entre elas, realizou a manutenção na localidade do Rio Antinha.