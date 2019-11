Papai Noel chegará no sábado (30) em Itaiópolis

O próximo dia 30 (sábado) vai ser de alegria para as crianças de Itaiópolis com a chegada do Papai Noel. O bom velhinho este ano vai vir de helicóptero e vai descer no Estádio do Clube 16 de Abril às 15 horas.

Além da chegada do Papai Noel, que vai abrir oficialmente o Natal na cidade que este ano terá o tema ‘Natal é Fraternidade), no dia haverá apresentações culturais, musicais e dois espetáculos de teatro ao ar-livre. A programação é para toda a família.

Como já tradição o Papai Noel irá distribuir brinquedos para as crianças. E uma campanha para arrecadar brinquedos novo e usados já foi lançada, aqueles que puderem ajudar podem deixar sua doação nas lojas da cidade.

Para este ano as crianças também irão ganhar um cachorro-quente, serão distribuídos dois mil sanduíches.

A chegada do Papai Noel é uma promoção do Sicoob Credinorte com apoio da Prefeitura, do comércio local, CDL, e outras entidades.