Patrulha Covid-19 continua fiscalizando estabelecimentos comerciais em Itaiópolis e região

Compartilhar no Facebook

As equipes da patrulha Covid-19 realizaram desde a segunda-feira 15, até o domingo, 21, na área da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) fiscalização em mais 312 estabelecimentos comerciais: 119 em Mafra, 44 em Itaiópolis, 37 em Papanduva e 57 em Monte Castelo, sendo emitida uma notificação por cliente sem máscara no interior de um supermercado em Mafra.

Foram realizadas ainda operação de fiscalização em conjunto com o Corpo de Bombeiros em Itaiópolis e com a Secretaria de Saúde em Papanduva, com mais 55 estabelecimentos vistoriados.