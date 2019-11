Ponte no rio do Bispo é concluída com auxílio de morador

Mais uma ponte foi concluída em Itaiópolis, desta vez é a ponte do rio do Bispo que foi totalmente reformada com o auxílio do morador Basílio.

A ponte de madeira, com 18 metros de extensão, teve um total de 130 pranchas trocadas.

Agora, no total são 9 pontes recuperadas no interior do município – Rio do Bispo, Serzedelo, Palmital, Santo Antonio, Rio da Areia, Bairro Lucena, rio da Lousa, rio do Toldo e uma na localidade de Santos Dumond sobre o rio Negrinho.

Todas elas já estão liberadas para o tráfego.