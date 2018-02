Compartilhar no Facebook

O prefeito Reginaldo Fernandes, retornou das férias e reassumiu a Prefeitura de Itaiópolis, o ato de transmissão de cargo aconteceu na última quinta-feira 01. O cargo estava sendo interinamente exercido pelo vice-prefeito Álvaro Heilmann.

O prefeito Reginaldo agradeceu o empenho e a dedicação do Álvaro e disse que retorna à coordenação do poder executivo com muita motivação.

Para este ano de 2018 teremos muitas ações importantes, diz o prefeito.