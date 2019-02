Prefeitura de Itaiópolis auxilia empresa responsável pela obra da ‘ponte dos Marquete’

Compartilhar no Facebook

As obras de preparação para montagem da ‘ponte dos Marquete’ estão sendo realizadas com o apoio da Prefeitura de Itaiópolis.

Neste momento está sendo executados os serviços posterior montagem da ponte que fica na Baía do Itajaí na divisa com o município de Santa Terezinha. Os caminhões da prefeitura estão transportando as pedras que serão usadas para montar a base onde será instalado o guindaste para colocação da estrutura da ponte.

Os maquinários da empresa responsável pela montagem da ponte estão no local para executar os serviços.