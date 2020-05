Prefeitura esclarece boatos referente ao recebimento de recursos da Covid-19

A Prefeitura Municipal de Itai√≥polis atrav√©s da Secretaria de Sa√ļde e da respons√°vel pela tesouraria da sa√ļde emitiram um comunicado √† imprensa durante a semana relacionados h√° alguns boatos que est√° ocorrendo na cidade sobre o recebimento do dinheiro do Covid-19.

Alguns dos boatos sugeriram que um dos casos de coronav√≠rus em Itai√≥polis teriam ‚Äúimportado‚ÄĚ uma pessoa que sequer morava no munic√≠pio com o intuito da Prefeitura receber verbas federais para tal.

Segundo o executivo isto não procede, até porquê, não é repassado valor adicional por caso de covid, e a pessoa é sim residente do município.

A administra√ß√£o municipal informa tamb√©m que foi recebido do Minist√©rio da Sa√ļde o valor de R$ 162.647,49 para a√ß√Ķes de combate ao Covid-19. Com esse valor foi adquirido EPIs para todos os funcion√°rios da sa√ļde (postos e Hospital), 11.800 m√°scaras, luvas, capacetes de prote√ß√£o, 600 aventais, √°lcool em gel, 500 roupas (jalecos, uniformes tipo pijamas cir√ļrgicos), tamb√©m foi colocado prote√ß√£o de vidro na recep√ß√£o do hospital, feito desinfec√ß√£o em todas as unidades de sa√ļde e Hospital, tamb√©m foram arrumados v√°rios equipamentos j√° existentes no hospital como: calibragem e revis√£o do monitor de ECG, troca de todas as mangueiras internas de oxig√™nio do carro de anestesia, (que serve com respirador), aquisi√ß√£o de outros insumos necess√°rios aos atendimentos de pacientes suspeitos ou confirmados (sonda de aspira√ß√£o, kit acesso venoso central duplo), e est√° em licita√ß√£o outros EPIs no valor de R$: 78.000,00, tamb√©m foram confeccionados diversos materiais informativos para a popula√ß√£o e com√©rcio em geral, foram adquirido 8.000 m√°scaras que est√£o dispon√≠veis para quem necessitar nos postos de sa√ļde, Secretaria de Sa√ļde, Defesa Civil, Prefeitura Municipal conforme j√° dito pelo prefeito municipal e pela Secretaria de Sa√ļde. Tudo que foi citado totaliza o montante recebido pelo governo at√© o momento.

Todos os itens descritos acima est√£o dispon√≠veis a quem possa interessar na consulta p√ļblica no site da prefeitura atrav√©s do link abaixo:

http://cloud.publica.inf.br/clientes/itaiopolis_pm/portaltransparencia/?p=99&inicio=01/01/2020&fim=31/12/2020

Tamb√©m segundo o executivo, as aquisi√ß√Ķes obedeceram √†s leis de licita√ß√£o pra compra. J√° foi iniciada uma presta√ß√£o de contas para o Conselho Municipal de Sa√ļde e ao final ser√° realizada a presta√ß√£o de contas total.

Mais d√ļvidas podem comparecer na Secretaria de Sa√ļde ou no setor financeiro da Prefeitura para maiores esclarecimentos.