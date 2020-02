Profissionais da Educação de Itaiópolis e região passam por capacitação para implementação da proposta curricular regionalizada

A formação contou com parceria entre Secretarias Municipais de Educação de Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo, além do SENAC e Amplanorte

Compartilhar no Facebook

Uma comissão formada por gestores, coordenadores e equipe de ensino da Secretaria Municipal de Educação participou, nos dias 29 e 30 de janeiro, de capacitação visando a implementação da Proposta Curricular de Educação Básica das Redes Municipais da Amplanorte. A proposta foi construída por profissionais das secretarias de educação dos municípios do planalto norte catarinense, durante todo o ano de 2019.

O encontro foi realizado na sede da Amplanorte e voltado à reunir profissionais da região. A formação contou com parceria entre Secretarias Municipais de Educação de Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo, além do SENAC e Amplanorte.

O projeto, em fase de implementação, visou à discussão e a construção, junto com os professores da rede, das matrizes curriculares para a região, em consonância com a BNCC, as quais serão adaptadas por cada município, na expectativa de uma proposta regionalizada.

TROCA DE IDEIAS

Para a gestora do CEM Beija-Flor, Luciana Steffens, a formação foi muito importante para sanar dúvidas antes da implantação. “Foram momentos de troca de ideias, que contribuirão muito para a efetiva aplicação da proposta. E nós, enquanto gestores, vamos repassar esse conhecimento para os profissionais”, declarou.

A gestora do CEIM Comecinho de Vida, Andréia Pscheidt, destacou que todo momento de estudo é importante e que esse momento de participação da construção da proposta é único. “O curso foi muito bom, rico em conhecimentos e práticas visando o sucesso da implementação da proposta”, declarou.

A coordenadora de educação da Escola Agrícola prefeito José Schultz Filho, Marilda Mets, destacou que a formação foi muito boa. “Nos apresentaram possibilidades metodológicas de trabalho a partir da proposta curricular e da BNCC, além de nos auxiliarem a alinhar os conceitos norteadores que estão presentes na BNCC no nosso dia a dia”, afirmou.