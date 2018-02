Profissionais da educação e do esporte de Itaiópolis capacitados

Cerca de 230 funcionários das unidades escolares e equipe da Secretaria Municipal de Educação e Esporte participaram da palestra na manhã do último dia 07 de fevereiro.

Tendo com tema motivação e ética, o palestrante Claudino Kosteski propôs importantes reflexões sobre a prática profissional e as atitudes necessárias para que, independente da função exercida na escola, o trabalho seja desenvolvido de forma a alcançar bons resultados. Destacou a Liderança, Motivação e Competência como fundamentais no perfil do professor na atualidade, que precisa ter como objetivo preparar seus alunos para serem empreendedores bem sucedidos em qualquer área que decidirem seguir. Citou honestidade, justiça e prática do bem, como valores presentes quando a atividade está pautada em ações éticas.

Ao final, o professor Claudino afirmou que “Somos todos iguais com missões diferentes”, recomendando o respeito aos semelhantes e a gratidão pela vida como hábitos que garantem a realização pessoal.