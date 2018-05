Programa Cidade Empreendedora aconteceu em Itaiópolis

No dia 15, foram realizadas as consultorias Individuais, onde os empreendedores puderam tirar todas as dúvidas e receberam do especialista do Sebrae/SC, orientações sobre a gestão de seus negócios.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na noite do dia 16, vários empreendedores participaram da Oficina ‘’Sei Vender’’, que puderam discutir e desenvolver atividades com as informações recebidas para ampliar as possibilidades nos seus negócios.

Finalizando as ações da Semana do MEI, na noite do dia 17 foi realizada a Oficina ‘’Sei Controlar meu Dinheiro’’, que trouxe aos participantes a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos sobre o controle de caixa. Ao final da oficina, os participantes receberam também um material de auxilio para seus negócios.

Com a avaliação positiva de todos os participantes relataram ter um grande aproveitamento de todas as informações recebidas, a Prefeitura Municipal de Itaiópolis e o Sebrae/SC, irá promover todos os meses as oficinas e consultorias individuais gratuitas.

Todos os eventos são divulgados por meio do Facebook/Itaiópolis Empreendedor e demais meios de comunicação da cidade. Qualquer dúvida entre em contato com a Sala do Empreendedor localizada na Prefeitura Municipal de Itaiópolis (47) 3652 2211.