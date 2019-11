Projeto ‘Abelha Faz Mel não Mal’ continua mostrando a importância do inseto para o meio ambiente

O projeto pedagógico Abelha faz mel não faz mal do CEI Lucena tem o objetivo mostrar a importância do inseto para o meio ambiente e para todos nós.

Segunda a direção da escola é na base de educação infantil que deve ser desenvolvida a consciência das crianças. E com esse pensamento foi decidido desenvolver o projeto que pretende fazer com que as crianças passem a necessidade de proteger as abelhas para suas famílias, vizinhos, para as pessoas com quem elas convivem.

No último mês nobas atividades foram desenvolvidas para proporcionar mais conhecimento aos alunos. No dia 2 de outubro a nutricionista Giseli Karasinski explicou aos alunos a importância das abelhas na produção dos alimentos. Já no dia 17 foram realizadas três palestras, com o presidente da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina – FAASC, Enio Frederico Cesconeto, com o presidente dos Apicultores de Itaiópolis, Luiz Hirt Sobrinho, e com o secretário da FAASC, Almir de Oliveira que explicaram sobre a importância das abelhas além de contaram algumas curiosidades aos alunos.