Projeto propõe redução nos salários do prefeito, vice-prefeito e vereadores em Itaiópolis

Na última sessão da Câmara de Vereadores foi apresentado um projeto para reduzir os subsídios (salários) dos vereadores, prefeito e vice-prefeito. A proposta é de uma de redução de 30% nos salários dos vereadores, 40% no de vice-prefeito e 10% no subsídio do prefeito.

Se aprovado e o projeto se tornar lei, o município poderá economizar cerca de R$ 300 mil por ano, aproximadamente R$ 1,2 milhão em quatro anos de mandato.

Na justificativa para o projeto foi exposto que a redução tem o objetivo de moralizar a função daqueles que ocupam os cargos públicos municipais.