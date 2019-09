Projeto que cria polo da Universidade Aberta do Brasil em Itaiópolis passa por análise na Câmara

Está em tramitação na Câmara o projeto de lei 28/2019 que trata da criação de um polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Itaiópolis. A UAB um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária.

Por meio do uso da metodologia da Educação à Distância – EaD e com um uma estrutura acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo para as atividades de ensino o objetivo do sistema é expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior.

Para da continuidade na tramitação do projeto os vereadores solicitaram ao executivo municipal mais informações quanto aos cargos, quantidade de alunos e cessão de servidores.