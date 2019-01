Próxima edição do Ita Rower será na Moema

O seu próximo pedal já tem local e dia certo para acontecer. Com o foco no cicloturismo, a 4° edição do Circuito dos Imigrantes, acontecerá no dia 10 de março de 2019, na localidade de Moema no interior do município. O primeiro lote de inscrições vai até o dia 07/02 ao preço de R$ 75,00. Já o segundo lote terá o preço de R$ 120,00.

Cultura, tradição, natureza, gastronomia típica e pedal!

O circuito consiste em um pedal de mountain bike em meio a natureza pelas estradas do interior da cidade mais polonesa e ucraniana de Santa Catarina. O Circuito será dividido em várias categorias.

Em edições anteriores o evento recebeu diversos ciclistas de todas as regiões do estado.