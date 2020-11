Resultado das eleições na região

Compartilhar no Facebook

A grande surpresa ficou no município vizinho de Santa Terezinha, onde a atual prefeita e candidata reeleição Valquiria Schwarz (PSD) foi derrotada por apenas dois votos para o candidato Genir Antonio Junckes (MDB). Valquiria fez 1 voto a menos 2.545 votos contra os 2.546 votos de Genir. Como a atual prefeita é mais nova teria que fazer 2 votos a mais do que Genir para se reeleger, visto que em caso de empate a legislação eleitoral determina que o candidato com maior idade tem preferência e é declarado vencedor.

Itaiópolis – Prefeito

1° – Mozer (PSD): 5.056 Votos (40,92%) – Eleito

2° – IVAN RECH (MDB): 4.940 Votos (39,98%)

3° – GERVÁSIO UHLMANN (PTC): 1.392 Votos (11,27%)

4° – TINO (PODE): 968 Votos (7,83%)

Itaiópolis – Vereadores eleitos

1° – CAROLINA GAIO (MDB) – 561 Votos

2° – ADRIANO CEMBALISTA (PSD) – 504 Votos

3° – OTAVIO MELNEK (PSD) – 479 Votos

4° – DIOGO TELES (PL) – 349 Votos

5° – JANUARIO DA SIRIUS (PL) – 334 Votos

6° – EDSON SILVA MOTORISTA (PSL) – 307 Votos

7° – ERVINHO PORTELA (MDB) – 293 Votos

8° – GILMAR CABRITO (PP) – 276 Votos

9° – PROFESSORA KELY (PSL) – 260 Votos

TOTAL: 13.075 Votos – 100%

Votos válidos: 10.964 Votos – 83,85%

Votos brancos: 311 Votos – 2,38%

Votos nulos: 408 Votos – 3,12%

Abstenções: 3.468 Votos – 20,96%

Santa Terezinha – Prefeito

1° – GENIR ANTONIO JUNCKES (MDB): 2.546 Votos – 45,37% – Eleito

2° – VALQUIRIA (PSD): 2.545 Votos – 45,35%

3° – ALOIS ZATOR (PSL): 521 Votos – 9,28%

Santa Terezinha – Vereadores eleitos

1° – ELADIO JURASZEK (MDB) – 337 Votos

2° – TUCA (MDB) – 315 Votos

3° – NATANIELI SCHREINER (PT) – 273 Votos

4° – DUDU (PSD) – 263 Votos

5° – JONAS DA CANELA (PSD) – 260 Votos

6° – EMERSON (PSD) – 247 Votos

7° – JAIRO JUNCKES (MDB) – 222 Votos

8° – ISRAEL (PSD) – 219 Votos

9° – BATUTA (MDB) – 206 Votos

TOTAL: 5.746 Votos – 100%

Votos válidos: 5.612 Votos – 97,67%

Votos brancos: 45 Votos – 0,78%

Votos nulos: 89 Votos – 1,55%

Abstenções :718 Votos – 11,11%

Papanduva – Prefeito

1° – SALIBA (PP): 7.640 Votos – (69,66%)- Eleito

2° – GENESIO VIEIRA (MDB): 3.098 Votos – (28,25%)

3° – MELK (REPUBLICAN): 229 Votos – (2,09%)

Papanduva – Vereadores eleitos

1° – BRANCO (PP) – 675 Votos

2° – CEZINHA(PP) – 603 Votos

3° – JEFINHO(PSD) – 582 Votos

4° – PROF JACQUE ALMEIDA BALENA (MDB) – 484 Votos

5° – MARLI DE LUCA (PP) – 477 Votos

6° – MARIANGELA SENNA (MDB) – 473 Votos

7° – SANDRA SILVA (PSD) – 444 Votos

8° – ALEXANDRE GRABOVSKI (PP) – 431 Votos

9° -ERNILDO (PSD) – 369 Votos

TOTAL: 11.883 Votos – 100%

Votos válidos: 10.967 Votos – 92,29%

Votos brancos: 470 Votos – 3,96%

Votos nulos: 446 Votos – 3,75%

Abstenções: 1.902 Votos -13,8%

Monte Castelo – Prefeito

1° – JEAN (PSDB): 2.938 Votos – 51,55% – Eleito

2° – CARINE (PSD): 1.681 Votos – 29,5%

3° – OSCAR (PL): 1.080 Votos – 18,95%

Monte Castelo – Vereadores eleitos

1° – GILVANI CARNEIRO (PSDB) – 348 Voto

2° – MAO (PODE) – 234 Votos

3° – VINICIO GREIN (PSDB) – 209 Votos

4° – JOELCIO DÉ (PP) – 206 Votos

5° – TANIA FERNANDES MEISTER (PSDB) – 198 Votos

6° – RAFAEL BORDA PNEUS (PSL) -197 Votos

7° – SAUL FREDERICO (PODE) – 189 Votos

8° – LEANDRO CUNHA ENFERMEIRO (PL) – 186 Votos

9° – BETO (PSDB) – 173 Votos

TOTAL: 5.896 Votos – 100%

Votos válidos: 5.699 Votos – 96,66%

Votos brancos: 76 Votos – 1,29%

Votos nulos: 121 Votos – 2,05%

Abstenções: 1.315 Votos -18,24%

Três Barras – Prefeito

1° – LUIZ SHIMOGUIRI (PSD): 5.328 Votos – 46,05% – Eleito

2° – GILSON NAGANO (PL): 4.173 Votos – 36,06%

3° – MARCO ANTONIO GORGUINHO (MDB): 1.694 Votos – 14,64%

4° – ANDRÉ NEVES (PRTB): 257 Votos – 2,22%

5° – CARMITO (DC): 90 Votos – 0,78%

6° – EDSON ROCHA (AVANTE): 29 Votos – 0,25%

Três Barras – Vereadores eleitos

1° – ERNANI JR (PSL) – 481 Votos

2° – GERSON LESCOVITZ (PTB) – 453 Votos

3° – BARRIGA (PL) – 394 Votos

4° – CARLA SHIMOGUIRI (PTB) – 357 Votos

5° – JUNIOR CANANI (PSC) – 343 Votos

6° – EDENILSON GABIGÁS (PSD) – 326 Votos

7° – DANI KRAILING (PP) – 303 Votos

8° – WILLIAN MACHADO DE LIMA (CIDADANIA) – 251 Votos

9° – MARQUINHO (PL) – 237 Votos

10° – ABRAHÃO MUSSI (PSL) – 186 Votos

11°- JOSI GAZANIGA (MDB) – 141 Votos

TOTAL: 11.981 Votos – 100%

Votos válidos: 11.571 Votos – 96,58%

Votos brancos: 154 Votos – 1,28%

Votos nulos : 256 Votos – 2,14%

Abstenções: 2.715 Votos – 18,47%

Canoinhas – Prefeito

1° – Beto Passos (PSD): 17.292 Votos – 56,03% – Eleito

2° – NORMA PEREIRA (PSDB): 9.689 Votos – 31,39%

3° – DR. IVAN KRAUSS (PRTB): 3.881 Votos – 12,58%

Canoinhas – Vereadores eleitos

1° – GIL BAIANO (PL) – 1.229 Votos

2° – TATI DO GRUPO RESGATES (MDB) – 1.099 Votos

3° – WILLIAN GODOY (PSD) – 968 Votos

4° – ZENILDA LEMOS (MDB) – 940 Votos

5° – MAURICIO ZIMMERMANN (PL) – 899 Votos

6° – PROF OSMAR OLESKOVICZ (PSD) – 893 Votos

7° – JULIANA MACIEL (PSDB) – 788 Votos

8° – WILMAR SUDOSKI (PSD) – 776 Votos

9° – SILMARA M GONTAREK (PSL) – 518 Votos

10° – MARCOS HOMER (PODE) – 476 Votos

TOTAL: 32.623 Votos – 100%

Votos válidos: 30.862 Votos – 94,6%

Votos brancos: 828 Votos – 2,54%

Votos nulos: 933 Votos – 2,86%

Abstenções: 9.262 Votos – 22,11%

Irineópolis – Prefeito

1° – LADEMIR (PSDB): 3.854 Votos – 59,4% – Eleito

2° – WANDERLEI LEZAN (MDB): 2.634 Votos – 40,6%

Irineópolis – Vereadores eleitos

1° – CARLOS SILVA (MDB) – 477 Votos

2° – ZE NOGARA (PSDB) – 314 Votos

3° – DIRCELIA NICOLUZZI (MDB) – 276 Votos

4° – LAGARTINHO (MDB) – 274 Votos

5° – ELENI DO SINDICATO (PSDB) – 271 Votos

6° – MARCELO BAZE (PSDB) – 269 Votos

7° – POLACO (PSDB) – 268 Votos

8° – CLARICE (PSD) – 216 Votos

9° – CRIS ENFERMEIRA (PP) – 147 Votos

TOTAL: 6.702 Votos – 100%

Voto válidos: 6.488 Votos – 96,81%

Votos brancos: 78 Votos – 1,16%

Votos nulos: 136 Votos – 2,03%

Abstenções: 1.237 Votos – 15,58%

Porto União – Prefeito

1° – ELISEU MIBACH (PSDB): 9.968 Votos – 57,78% – Eleito

2° – PERCY STORCK (PSD): 5.374 Votos – 31,15%

3° – CAPITÃO COLLA (PL): 1.202 Votos – 6,97%

4° – GILBERTO KNAPIK (PT): 709 Votos – 4,11%

Porto União – Vereadores eleitos

1° – BRASA (PSDB) – 904 Votos

2° – PAULO KOVALSKI (PSDB) – 728 Votos

3° – ALMIR BORINI (DEM) – 669 Votos

4 ° – DR WALBERT (PL) – 662 Votos

5° – GILDO MASSELAI (PSDB) -602 Votos

6° – PASQUALIN (PSDB) – 600 Votos

7° – FERNANDO BARULHO (PSDB) – 544 Votos

8° – NEILOR (MDB) – 347 Votos

9° – VANESSA DA CAUSA ANIMAL (PSD) – 306 Votos

10° – MIGUEL VON (PSD) – 279 Votos

11° – ENFERMEIRA ELIANE (PSC) – 256 Votos

TOTAL: 18.604 Votos – 100%

Votos válidos: 17.253 Votos – 92,74%

Votos brancos: 640 Votos – 3,44%

Votos nulos: 711 Votos – 3,82%

Abstenções: 6.906 Votos – 27,07%

Major Vieira – Prefeito

1° – ADILSON LISCZKOVSKI (PATRIOTA): 1.849 Votos – 38,74% – Eleito

2° – ALINE RUTHES (PSDB): 1.470 Votos – 30,8%

3° – HELIO SCHROEDER (MDB): 1.454 Votos – 30,46%

Major Vieira – Vereadores eleitos

1° – PROFESSORA SOLEIMA (PSL) – 327 Votos

2° – SILVIO KIZEMA (PP) – 280 Votos

3° – VILMA MULLER (PSDB) – 251 Votos

4° – VICENTE PAULITISKY (MDB) – 244 Votos

5° – ALCIR AMADOR (PP) – 243 Votos

6° – OSNILDO RICARDO (REPUBLICAN) – 243 Votos

7° – ANDERSON DA SAÚDE (PODE) – 230 Votos

8° – LAERCIO SOBCZACK (MDB) – 190 Votos

9° – ALMEIDA (PSDB) – 184 Votos

TOTAL: 4.976 Votos – 100%

Votos válidos: 4.773 Votos – 95,92%

Votos brancos: 76 Votos – 1,53%

Votos nulos: 127 Votos – 2,55%

Abstenções: 782 Votos – 13,58%

Bela Vista Do Toldo – Prefeito

1° – ADELMO ALBERTI (PSL): 2.320 Votos – 52,9% – Eleito

2° – CARLINHOS SCHIESSL (PDT): 2.066 Votos – 47,1%

Bela Vista Do Toldo – Vereadores eleitos

1° – VILSON STELZNER (PSL) – 261 Votos

2° – MAÍRA MIZWA (PL) – 200 Votos

3° – RAFAEL ALBERTI (PSL) – 177 Votos

4° – MAURO FALKIEVICZ (PSL) – 174 Votos

5° – GILVANE MACHADO (PSL) – 170 Votos

6° – MARCOS KOGI (PSL) – 157 Votos

7° – ANSELMO WOIDELLA (PODE) -151 Votos

8° – OSNI STELZNER (MDB) – 139 Votos

9° – DINEI BERDNASKI (PDT) – 117 Votos

TOTAL: 4.563 Votos – 100%

Votos válidos: 4.386 Votos – 96,12%

Votos brancos: 73 Votos – 1,6%

Votos nulos: 104 Votos – 2,28%

Abstenções: 516 Votos – 10,16%

Rio Negrinho – Prefeito

1° – DR. CAIO (PL): 11.541 Votos – 51,33% – Eleito

2° – JÚLIO CÉSAR RONCONI (PSDB): 7.586 Votos – 33,74%

3° – CORONEL FABIANO (PSL): 2.935 Votos – 13,05%

4° – ARILEY (PT): 423 Votos – 1,88%

Rio Negrinho – Vereadores eleitos

1° – INEIR MIGUEL MITTMANN KBELO (PSC) – 903 Votos

2° – CASSINHO (PSD) – 637 Votos

3° – MANECO (DEM) – 534 Votos

4° – FLÁVIA VICENTE (MDB) – 531 Votos

5° – PROFESSORA ROSE (PSDB) – 513 Votos

6° – PISKA (PP) – 470 Votos

7° – DIDO (PL) – 437 Votos

8° – ALESSANDRA CRISTOFOLINI (PSL) – 405 Votos

9° – NILSON DA PICCOLI (PSDB) – 351 Votos

TOTAL: 24.021 Votos – 100%

Votos válidos: 22.485 Votos – 93,61%

Votos brancos: 587 Votos – 2,44%

Votos nulos: 949 Votos – 3,95%

Abstenções: 7.455 Votos – 23,68%

São Bento Do Sul – Prefeito

1° – TOMAZINI (PSDB): 17.288 Votos – 41,11% – Eleito

2° – MAGNO BOLLMANN (PP): 10.985 Votos – 26,12%

3° – ISMAR BECKER (PSD): 9.946 Votos – 23,65%

4° – TADEU DO NASCIMETO (PT): 1.617 Votos – 3,85%

5° – EDI SALOMON (PROS): 1.405 Votos – 3,34%

6° – NIVALDO BOGO (PODE): 812 Votos -1,93%

São Bento Do Sul – Vereadores eleitos

1° – ZULEICA (PP) – 1.537 Votos

2° – PAULO ZWIEFKA (DEM) – 1.416 Votos

3° – LUIZ PESENTI SCHIMITÃO(PSD) – 1.268 Votos

4° – DR DARLAN (CIDADANIA) – 909 Votos

5° – TEREZINHA DYBAS (PSDB) – 892 Votos

6° – ADRIANO REINHARDT (CHICÃO) (PP) – 859 Votos

7° – CARLA HOFMANN (PSD) – 763 Votos

8° – SABINO (PSDB) – 718 Votos

9° – HÉLIO ALVES (DEM) – 701 Votos

10° – PESCHISKI (MDB) – 454 Votos

TOTAL: 46.917 Votos – 100%

Votos válidos: 42.053 Votos – 89,63%

Votos brancos: 2.211 Votos – 4,72%

Votos nulos: 2.653 Votos – 5,65%

Abstenções: 14.755 Votos – 23,92%

Campo Alegre – Prefeito

1° – ALICE GROSSKOPF (MDB): 3.560 Votos – 47,3% – Eleito

2° – SEBASTIÃO KONS (PP): 3.555 Votos – 47,24%

3° – WILLIAN SABINO (PSL): 411 Votos – 5,46%

Campo Alegre – Vereadores eleitos

VILMAR GROSSOKOPF (MDB) – 410 Votos

TANCREDO DO SINDICATO (PP) – 384 Votos

LUCIA PISKI (MDB) – 344 Votos

HELIO UHLIG (MDB) – 336 Votos

PROFESSOR ERNANI (PSD) – 310 Votos

FERNANDO WOTROBA (PP) – 254 Votos

JEFFERSON CUNHA (PSD) – 236 Votos

JOÃO NILSON (PP) – 219 Votos

MARGARETE DA FARMÁCIA (DEM) – 207 Votos

TOTAL: 7.833 Votos – 100%

Votos válidos: 7.526 Votos – 96,08%

Votos brancos: 115 Votos – 1,47%

Votos nulos: 192 Votos – 2,45%

Abstenções: 1.755 Votos – 18,3%

Candidatos eleitos na região do Paraná

QUITANDINHA – PREFEITOS

1º – ZÉ QUIRERA (PROS): 4.328 Votos – 39,48% Eleito

2º – NECO PRADO (PDT): 3.147 Votos -28,71%

3º – CHARLES LIPINSKI (PSL): 1.792 Votos -16,35%

4º – DR LUIS DENTISTA (CIDADANIA): 1.696 Votos -15,47%

QUITANDINHA – VEREADORES ELEITOS

1º – GALO (PODE) – 560 Votos

2º – MARKINHO DO LICO (PSB) – 496 Votos

3º – CARLINHOS MOURA (PROS) – 437 Votos

4º – BOCA (MDB) – 431 Votos

5º – JOÃO PURUNGO (PSB) – 411 Votos

6º – AMILTON DO BANCO (PDT) – 386 Votos

7º – HÉLIO FIGURA (SOLIDARIED) – 362 Votos

8º – ZE RIBEIRO (PP) – 255 Votos

9º – PAULÃO DO QUICÉ (CIDADANIA) – 251 Votos

TOTAL:11.540 Votos – 100%

Votos válidos:10.963 Votos – 95%

Votos brancos:187 Votos 1,62%

Votos nulos: 390 Votos – 3,38%

Abstenções: 1.608 Votos -12,23%

CAMPO DO TENENTE – PREFEITOS

1º – EVERTON VIZENTIN (PSL): 2.705 Votos – 53,07% Eleito

2º – CLEOMAR KOMARCHEWSKI (PROS): 2.392 Votos – 46,93%

CAMPO DO TENENTE – VEREADORES ELEITOS

1º – FUSCÃO QUEGE (PROS) – 338 Votos

2º – SOLANGE DO LABORATÓRIO (PSB) – 322 Votos

3º – KINHO LAZARINO (MDB) – 254 Votos

4º – BETO MAURER (PSB) – 250 Votos

5º – JULIANO SILVA (PV) – 219 Votos

6º – GUSTAVO VIZENTIN (PSL) -159 Votos

7º – LUCIE CHRISTINE (PROS) -150 Votos

8º – VICENTE RESNER (PROS) -128 Votos

9º – JOSEMAR VEIGA (PV) – 127 Votos

TOTAL: 5.293 Votos -100%

Votos válidos: 5.097 Votos – 96,3%

Votos brancos: 45 Votos – 0,85%

Votos nulos:151 Votos – 2,85%

Abstenções: 668 Votos – 11,21%

CONTENDA – PREFEITOS

1º – MOSTARDA (PSL): 5.907 Votos – 60,49% Eleito

2º – GRAÇA (PDT): 2.275 Votos – 23,3%

3º – SIMONE BOJANO (CIDADANIA): 850 Votos – 8,7%

4º – SILVIO ESPINOLA (PTB): 734 Votos – 7,52%

CONTENDA – VEREADORES ELEITOS

1º – MARQUINHO SCHINDA (PSC) – 575 Votos

2º – PROF EDER KLEMBA (PSD) – 459 Votos

3º – FABINHO (DEM) – 394 Votos

4º – ARCILIO MAZUR (PDT) – 305 Votos

5º – JOÃOZINHO (DEM) – 289 Votos

6º – NEWTON PADILHA (PSC) – 280 Votos

7º – LEANDRO GONÇALVES COBRADOR (PSL) – 227 Votos

8º – ALEXSANDRO GOIABA 9REPUBLICAN) – 215 Votos

9º – MARCIO DA FRANCISTUR (PSL) – 201 Votos

TOTAL: 10.395 Votos -100%

Votos válidos: 9.766 Votos – 93,95%

Votos brancos: 277 Votos – 2,66%

Votos nulos: 352 Votos – 3,39%

Abstenções: 1.967 Votos – 15,91%

MANDIRITUBA – PREFEITOS

1º – LUIS ANTONIO (PSC) 7.783 Votos – 55,44% ELEITO

2º – FELIPE MACHADO (PROS) 6.256 Votos – 44,56%

MANDIRITUBA – VEREADORES ELEITOS

1º – EDINA MÃE DO BERNARDO JUNIOR (PSC) – 834 Votos

2º – ALEX SIMÃO (PSC) – 676 Votos

3º – GUILHERME CHUPEL (PSD) – 612 Votos

4º – TADEU DO QUEIMADO (PSC) – 576 Votos

5º – GUILHERME PALÚ GELATTI (REPUBLICAN) – 522 Votos

6º – GIMA (PSL) – 478 Votos

7º – MARILIA DA SAUDE (PSD) – 316 Votos

8º – FERNANDO TEIXEIRA (PROS) – 311 Votos

9º – VILSINHO CALAIS (PODE) – 248 Votos

TOTAL: 14.937 Votos – 100%

Votos válidos: 14.039 Votos – 93,99%

Votos brancos: 321 Votos – 2,15%

Votos nulos: 577 Votos – 3,86%

Abstenções: 3.258 Votos – 17,91%

LAPA – PREFEITOS

1º – DIEGO RIBAS (PSD): 12.124 Votos – 48,78% ELEITO

2º – JOSIAS JUNIOR (PDT): 8.113 Votos – 32,64%

3º – LUIZ MAZANEK (PSL): 4.617 Votos – 18,58%

LAPA – VEREADORES

1º – FENELON (PSB) -1.629 Votos

2º – MÁRIO DA FARMÁCIA (PSB) – 1.276 Votos

3º – MARCO BORTOLETTO (PSB) – 1.219 Votos

4º – ARTHUR VIDAL (MDB) – 1.182 Votos

5º – MARCOS LECH (PSB) – 1.173 Votos

6º – PROFESSORA BRENDA (PV) – 1.164 Votos

7º – OSVALDO CAMARGO (MDB) – 872 Votos

8º – VILMAR FÁVARO PURGA (PSL) – 778 Votos

9º – GUSTAVO DAOU (DEM) – 596 Votos

TOTAL: 28.438 Votos – 100%

Votos válidos: 24.854 Votos – 87,4%

Votos brancos: 1.649 Votos – 5,8%

Votos nulos: 1.935 Votos – 6,8%

Abstenções: 6.811 Votos – 19,32%

AGUDOS DO SUL – PREFEITO

1º – LUCIANA TEIXEIRA (MDB): 3.268 Votos – 52,96% ELEITO

2º – BRAULI FERREIRA (PSB): 2.851 Votos – 46,2%

3º – MARLENE (PODE): 52 Votos

AGUDOS DO SUL – VEREADORES ELEITOS

1º – EVERSON ADOLPHATTO (PSB) – 319 Votos

2º – GENEZIO FERREIRA (PSL) – 300 Votos

3º – MONSA (PROS) – 299 Votos

4º – ALCIDIO GOMES (MDB) – 277 Votos

5º – RENATO WOICIEKOVSKI (PSB) – 276 Votos

6º – MARCOS COLAÇO (DEM) – 169 Votos

7º – NIDE FERREIRA (PSD) – 167 Votos

8º – NEI ROCHA (MDB) – 144 Votos

9° – MATIAS DO GUINCHO (MDB) – 129 Votos

TOTAL: 6.538 Votos – 100%

Votos válidos: 2.851 Votos – 43,61%

Votos brancos: 115 Votos – 1,76%

Votos nulos: 252 Votos – 3,85%

Abstenções: 978 Votos – 13,01%

FAZENDA RIO GRANDE – PREFEITO

1º – DR. NASSIB (PSL): 27.371 Votos – 55,42% ELEITO

2º – CHICO SANTOS (PSD): 14.530 Votos – 29,42%

3º – RICARDO MIRANDA (PSB): 4.634 Votos – 9,38%

4º – PROFESSOR LESLIE (REDE): 1.062 Votos – 2,15%

5º – FILIPPO MARCON (DC): 651 Votos – 1,32%

6º – PROFESSOR CARLOS ZANCHI (PT): 605 Votos – 1,22%

7º – EZEQUIEL DA DELTA (PATRIOTA): 456 Votos – 0,92%

8º – RUBENS MOREIRA (PL): 79 Votos – 0,16%

FAZENDA RIO GRANDE – VEREADORES ELEITOS

1º – SANDRO DO PROTEÇÃO (PROS) – 1.241 Votos

2º – PROFESSOR FABIANO FUBÁ (PRTB) – 1.122 Votos

3º – ENFERMEIRO ZÉ CARLOS (PRTB) – 1.039 Votos

4º – ALEXANDRE MARINGÁ (PRTB) – 1.033 Votos

5º – SERJAO (PSL) – 1.020 Votos

6º – DR. RENAN WOZNIACK (PSD) – 933 Votos

7º – CARLOS BRANDÃO (REPUBLICAN) – 821 Votos

8º – RAFAEL CAMPANER (PSC) – 808 Votos

9º – NANI HAMMAD (PSL) – 660 Votos

10º – CAIO SZADKOSKI (PROS) – 657 Votos

11º – JULIO BEIÇO (PP) – 627 Votos

12º – PROFESSOR LÉO (PSB) – 624 Votos

13º – GILMAR PETRY (CIDADANIA) – 616 Votos

TOTAL: 55.080 Votos – 100%

Votos válidos: 49.388 Votos – 89,67%

Votos brancos: 2.563 Votos – 4,65%

Votos nulos: 3.129 Votos – 5,68%

Abstenções: 20.250 Votos – 26,88%

PIÊN – PREFEITO

1º – MAICON TIGUERA REPUBLICAN 5.027 Votos 60,56% ELEITO

2º – GILBERTO DRANKA PSL 3.274 Votos

PIÊN – VEREADORES ELEITOS

1º – JUMA (DEM) – 311 Votos

2º – VALDIR TABORDA (PDT) – 309 Votos

3º – JOELCIO BUBA (REPUBLICAN) – 301 Votos

4º – DORI RITZMANN (REPUBLICAN) – 282 Votos

5º – DRA. SEANDRA (REPUBLICAN) – 255 Votos

6º – ALMIR MIELKE (PSL) – 226 Votos

7º – EDUARDINHO (PSD) – 224 Votos

8º – TEVO (PROS) – 202 Votos

9º – CLEVER BEIL (MDB) – 163 Votos

TOTAL: 8.776 Votos – 100%

Votos válidos: 8.301 Votos – 94,59%

Votos brancos: 191 Votos – 2,17%

Votos nulos: 284 Votos – 3,24%

Abstenções: 956 Votos – 9,82%