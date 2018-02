Rodovia de acesso à Itaiópolis será revitalizada

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito Reginaldo Fernandes retornou de férias no início do mês trazendo o anúncio da revitalização da rodovia de acesso ao município, obras há muito tempo esperada pela população de Itaiópolis.

Segundo o prefeito, a autorização para os serviços foi feita pelo governador Raimundo Colombo. A licitação será agora no próximo dia 22 (quinta-feira) com previsão de início das obras logo após a homologação da empresa vencedora.

A revitalização será desde seu início da BR-116 até o Paraguaçu, onde será trocado todo o asfalto da rodovia que contará com acostamento e faixas elevadas.

ESTRADAS DO INTERIOR

Na sua volta o prefeito também pediu compreensão aos moradores do interior quanto a situação das estradas. O prefeito destacou que os trabalhos estão sendo realizados com dedicação e celeridade e que infelizmente choveu mais que o dobro do previsto no mês de janeiro – 396 mm de média – o que prejudicou as vias, bem como a execução dos serviços de manutenção.