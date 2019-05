Aconteceu durante todo dia de ontem 10, na praça Brasil o evento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde – “Saúde na Praça”, onde foram realizados totalmente grátis a população atendimentos de enfermagem, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação com educador físico, teste rápido de hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV, vacinas, orientações odontológicas, auriculoterapia. Teve também a presença do CAPS com amostra de seus trabalhos!

- Publicidade -