Semana com vários casos de covid-19 na região e apenas 1 em Itaiópolis

São Bento do Sul e Rio Negrinho foram os municípios da região que mais novos casos tiveram na semana. Santa Terezinha continua com apensa 2 casos. Na tarde de ontem o município de Rio Negro, confirmou mais novos 6 casos

Compartilhar no Facebook

Nos últimos dias mais novos casos de coronavírus foram identificados em Itaiópolis, e demais municípios da região.

Até o fechamento desta edição, Itaiópolis contava com um caso confirmado na última segunda-feira 22, trata-se de um paciente masculino de 47 anos que encontra-se hospitalizado e seus familiares seguem em isolamento domiciliar, sendo monitorados pela equipe epidemiológica do município.

Sendo assim, Itaiópolis conta agora com 4 casos confirmados, 2 recuperados, 2 óbitos, 5 casos suspeitos, 17 monitorados, 57 casos negativos, num total de 785 atendimentos com síndrome gripal.

NA REGIÃO

Em Santa Terezinha apenas 2 casos confirmados até o momento, onde continuam estáveis desde o último dia 11/06.

Em Mafra, os casos subiram para 24, onde mais um caso foi confirmado na tarde desta segunda-feira 22, porém nenhum novo caso apareceu até o fechamento desta edição (26/06). Já são 5 dias sem novos casos.

Rio Negro confirmou mais 6 novos casos na tarde de ontem, até a última segunda-feira somavam 18 casos confirmados, agora subiu para 24 casos.

Canoinhas, saltou do último dia 19 de 109 casos para 118 casos, porém nenhum óbito até o momento.

Três Barras, saltou de 180 casos no último dia 18 para 205 casos.

Rio Negrinho, foi um dos municípios que mais aumentou os casos nos últimos dias, em uma semana, foram registrados 24 novos casos, saltando de 15 casos, registrados no último dia 15, para os atuais 49 casos.

São Bento do Sul, foi o município na região que teve maior número de novos casos na última semana, um aumento de 56 casos, passando de 34 no último dia 15, para 112 casos no momento.

Papanduva foi um dos municípios que apresentou menos casos nas últimas semanas, onde no dia 15 que era de 20 casos, no momento, subiu apenas um caso, agora com 21 casos e 4 óbitos.

Os demais municípios vizinhos permanecem com os casos estáveis até o momento.

Os demais municípios vizinhos como Campo do Tenente por exemplo permanecem estáveis.