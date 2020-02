Sindicato convoca assembleia para definir pauta de reivindicações

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaiópolis está convocando todos os funcionários da Prefeitura para a assembleia geral da categoria na próxima terça-feira 11, assembleia com o objetivo de definir a pauta de reivindicações 2020. A assembleia acontecerá no plenário da Câmara Municipal de Itaiópolis.

Os principais pontos a serem levantados serão o reajuste nos vencimentos dos servidores e melhores condições de trabalho. A tendência é que os servidores peçam a reposição das perdas inflacionárias referentes ao anos de 2019 e um aumento real dos vencimentos, assim como o reajuste no valor do auxílio alimentação.

Já a classe do magistério procurou o Sindicato para que seja pedido o reajuste do piso nacional dos professores, 12,84%, para toda carreira e não somente no piso. A categoria diz que a tabela salarial dos professores com licenciatura está achatada.

Após a assembleia o sindicato encaminhará as reivindicações à administração municipal para que seja aberta uma rodada de negociações.