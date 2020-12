Tempestade causou estragos em Itaiópolis

Em 3 horas choveu 60 mm no município. As localidades de Rio Vermelho e Poço Claro foram as mais atingidas

A tempestade que atingiu o estado nesta quarta-feira (16) também trouxe prejuízos e estragos para Itaiópolis. Os forte ventos derrubam várias árvores em vias públicas, principalmente na localidades do interior.

As comunidades mais atingidas foram Rio Vermelho e Poço Claro.

O Corporação de Bombeiros Voluntários atendeu vários registros de quedas de árvores, onde realizou o corte e a desobstrução das vias.

Segundo dados do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd) e Defesa Civil estadual, Itaiópolis registrou o maior volume de chuva no estado. Foram 60 mm em apenas 3 horas, 5 mm a mais do que foi registrado em Presidente Getúlio, cidade do estado que mais sofreu danos com a tempestade. Em Mafra no mesmo período choveu 38,2 mm.

Na manhã do dia seguinte 17, por volta das 07:20h os Bombeiros Voluntários de Itaiópolis atenderam a uma queda de árvore de grande porte na localidade do Poço Claro, que pode ter sido derruba também devido a tempestade.

Os bombeiros se deslocara até o local, onde a equipe efetuou o corte da árvore bem como a desobstrução da via, deixando a cena segura.