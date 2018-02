Trecho da pavimentação da SC-477 será inaugurada nesta quinta-feira (08)

Nesta quinta-feira (08), às 17h, no pátio da Igreja São Sebastião, na localidade de Moema, em Itaiópolis, está prevista a inauguração, com a presença do governador Raimundo Colombo, da pavimentação asfáltica do trecho da SC-477 compreendido entre Moema, em Itaiópolis, até Volta Grande, em Rio Negrinho.

Solicitação antiga de vários municípios do Planalto Norte, a pavimentação da SC-477 vai ligar os municípios de Papanduva e Doutor Pedrinho, passando pelo interior de Itaiópolis e de Rio Negrinho, encurtando em torno de 100 quilômetros o trajeto entre o Planalto Norte e o Vale do Itajaí. Ao todo são quatro lotes, com três empresas responsáveis.

O trecho que será inaugurado inicia-se em Volta Triste, na localidade de Moema, em Itaiópolis, até o entroncamento com a SC 112, no distrito de Volta Grande, em Rio Negrinho, perfazendo um total de 35 quilômetros. A obra esteve a cargo da Infrasul – Infraestrutura e Empreendimentos Ltda.

Em conjunto com os oito quilômetros e meio que vão do entroncamento de acesso da Volta Grande até o novo traçado da SC 477, também já concluídos, o investimento foi de aproximadamente R$ 90 milhões.

O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, Abel Schroeder, destacou a celeridade na conclusão da obra. “Justamente o trecho que teve início com um ano de atraso foi o primeiro a ficar pronto. É o sonho dos moradores do distrito de Volta Grande, em Rio Negrinho, e da Moema, em Itaiópolis, que se torna realidade. Com estes 35 quilômetros de rodovia pavimentada o percurso pode ser feito em aproximadamente meia hora, algo inimaginável há alguns anos.”

No total, considerando os quatro trechos em obras, serão pavimentados aproximadamente 100 quilômetros. Os recursos, superiores a R$ 225 milhões, são provenientes da Corporação Andina de Fomento, do BNDES e de recursos próprios do Governo do Estado.