Veja como funciona o Caps de Itaiópolis

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) faz a diferença quando o assunto é ser um local de referência e tratamento para pessoas que sofrem com a dependência química, com o alcoolismo, com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e até mesmo casos de depressão agudas. Onde a pessoa é resgatada pelos profissionais do Caps e recebem auxílio no tratamento sempre com o apoio da família.

Todo o trabalho é feito por uma equipe composta por um psicólogo, uma assistente social, uma enfermeira, um técnico em enfermagem, uma auxiliar de enfermagem, além da recepcionista, estagiária e da responsável pelos serviços gerais.

Em 2017 o Caps de Itaiópolis realizou palestras nos ESFs – Estratégia Saúde Famílias, onde foi constatado que diversas famílias sofrem ou passam por alguma situação que envolve drogas, álcool, ou algum transtorno mental e não sabiam dos serviços que o Caps disponibiliza.

Neste ano está sendo oferecido oficinas de jardinagem e tapeçaria, está sendo realizada caminhadas e tem ainda a musicoterpaia que é oferecida as pessoas que precisam dos serviços do Centro.

O Caps de Itaiópolis fica ao lado do Hospital Santo Antonio na antiga casa das Irmãs, fone: 3652-2768. Toda a sexta-feira acorre o encontro do Grupo Sempre Alerta para pessoas com algum tipo de dependência química ou alcoólica.