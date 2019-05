Vem aí a 2ª Caminhada Ecológica e Cultural no Circuito Ucraniano de Iracema

No dia 16 de junho acontecerá a 2ª Caminhada Ecológica e Cultural no Circuito Ucraniano de Iracema, em Itaiópolis.

O evento que será realizado pela Paróquia Sagrada Família de Iracema e tem o apoio da Prefeitura Municipal, terá início às 07:30hs onde será servido o café rural, preparado com produtos coloniais da gastronomia típica ucraniana.

Para a caminhada haverão duas largadas – as 09:00hs e 09:30hs. Logo após, será servido um delicioso almoço típico.

Os cartões para o café e almoço poderão ser adquiridos no ato da inscrição, através do site – www.caminhadas.info, onde constam também as demais informações. Os visitantes também podem optar para a compra dos cartões no local.

A 2ª Caminhada Ecológica será uma excelente oportunidade de interação entre o esporte, a natureza e a cultura ucraniana da comunidade de Iracema, proporcionando um encontro com a paisagem local, a história e a cultura.

Após a caminhada os visitantes poderão visitar e apreciar a “Mostra Medieval Pedra Molhada”, que estará acontecendo no bosque da Paróquia Sagrada Família, anexo ao Salão de Festas, com exposição e venda de produtos temáticos de ferreiros locais, demonstração de combate de espada, de arqueirismo e música medieval.

Inscrições e reserva das refeições – www.caminhadas.info

Informações – Casa da Cultura – 3652-1306